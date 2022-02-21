Стрелков объяснил, в каком случае Россия признает ДНР и ЛНР

Россия признает самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) только в случае, если между РФ и Украиной начнётся война, считает экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков. По его мнению, война между двумя странами неизбежна, это лишь вопрос времени, пишет НСН.

Это произойдет только в том случае, если между РФ и Украиной начнутся активные военные действия. Рано или поздно они начнутся. Война неизбежна — начнется ли она прямо сейчас, когда РФ относительно к ней готова, когда на границах собраны войска со всех страны в ответ на сосредоточение ударных группировок, или она начнется позже в еще более худших для России условиях — я не знаю. Это вопрос, который, вероятно решится буквально сегодня — завтра, — заявил Стрелков.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили 30 российских регионов. По состоянию на 21 февраля границу пересекли, по данным МЧС, около 61 тысячи человек.

Ранее Стрелков объяснил, почему не все жители Донбасса хотят эвакуироваться в Россию. По его словам, многие граждане привыкли к обстрелам за последние семь лет.