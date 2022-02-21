Стрелков объяснил, почему не все жители ДНР хотят эвакуироваться в Россию

Многие жители Донбасса не хотят покидать родные места, так как за семь лет привыкли к обстрелам со стороны украинских силовиков, заявил экс-глава Минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков. По его словам, далеко не всем хочется бросить свою квартиру и переселиться в «палатку в поле», пишет НСН.

Эвакуация идет, идет она не очень организованно, идет не очень активно, поскольку значительная часть населения все-таки, привыкнув к обстрелам за семь лет, не очень хочется эвакуироваться, поскольку, извините, ехать в неизвестность, бросить городскую квартиру со всеми удобствами — переселиться в палатку в поле вместе с детьми и со стариками — этого не все хотят, скажем так, — подчеркнул Стрелков.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили 30 российских регионов. По состоянию на 21 февраля границу пересекли, по данным МЧС, около 61 тысячи человек.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина признать независимость республики. По его словам, Киев решился на силовое решение конфликта в регионе. С аналогичной просьбой к российскому лидеру обратился глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.