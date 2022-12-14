Стрелков назвал Соловьева «резиновым изделием № 2» и вызвал на дебаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) назвал телеведущего Владимира Соловьева «резиновым изделием № 2» (так в СССР называли презервативы) и вызвал его на публичные дебаты. В своем Telegram-канале он обвинил журналиста во лжи, клевете и трусости. Стрелков также сравнил Соловьева с американским консервативным политическим обозревателем Беном Шапиро.

Прошу передать неуважаемому Владимиру Рудольфовичу, что я готов на любые публичные дебаты с ним, проведенные на любой нейтральной (то есть не редактируемой им и его спонсорами) площадке. <...> Впрочем, на ответ я даже не рассчитываю. Поскольку данное трусливое и насквозь лживое существо не станет рисковать своей «репутацией» «золотого языка РФ», — написал Стрелков.

Кроме того, экс-глава Минобороны ДНР назвал эфиры Соловьева «высерами», прикрепив одну из записей в Telegram-посте. На видео, которое опубликовал Стрелков, журналист оскорбляет вернувшегося из зоны СВО в Россию бывшего министра обороны республики. Во время эфира Соловьев призвал Стрелкова примкнуть к бойцам ЧВК «Вагнер».

Вот этот, поехал повоевать. Обосрался и вернулся. Это вообще удивительно! Ну если ты реально хотел воевать, ну иди к «вагнерам». Стрелков... С таким пафосом уехал, фотографии... Теперь выясняется, что на передовую не пустили. Ну к «вагнерам» бы записался, показал бы, чего реально стоишь. В чем проблема-то? — поинтересовался журналист.

Ранее Стрелков объяснил, что вернулся из зоны СВО в Москву, потому что его не зачислили в войска ДНР. Он пояснил, что «партизанщина» его не устраивала, так как из-за незаконного нахождения в местах боестолкновений у него могли начаться проблемы с законом.