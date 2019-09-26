https://static.news.ru/photo/f235f4aa-e107-11e9-bb74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Стратегия снижения выбросов парниковых газов должна быть принята в РФ до конца 2020 года. К такому выводу пришли участники межведомственной комиссии по экологической безопасности.

Обсуждены основные подходы для предстоящей разработки Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, — отметили в Совбезе РФ.

Как ожидается, разработка документа будет способствовать созданию условий для повышения энергетической эффективности и экономического развития страны. Кроме того, Россию будут воспринимать на международной арене как климатически ответственное государство, отмечает ТАСС .

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев сообщал, что законопроект, регулирующий выбросы парниковых газов на территории РФ, планируют принять в течение года, писал News.ru.