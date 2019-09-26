Стратегия снижения выбросов парниковых газов должна быть принята в РФ до конца 2020 года. К такому выводу пришли участники межведомственной комиссии по экологической безопасности.
Обсуждены основные подходы для предстоящей разработки Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, — отметили в Совбезе РФ.
Как ожидается, разработка документа будет способствовать созданию условий для повышения энергетической эффективности и экономического развития страны. Кроме того, Россию будут воспринимать на международной арене как климатически ответственное государство, отмечает
Ранее вице-премьер Алексей Гордеев сообщал, что законопроект, регулирующий выбросы парниковых газов на территории РФ, планируют принять в течение года, писал News.ru.