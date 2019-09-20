Россиянин Александр Габышев, называющий себя якутским «шаманом-воином», был задержан в Бурятии во время своего марша в Москву. Габышева отправили на осмотр в психиатрическую больницу и обвинили в экстремизме. Случай вызвал протест у правозащитников и превратился в международную новость. Многие усмотрели в инциденте политический подтекст — шаман шагал в столицу для того, чтобы «изгнать президента России». News.ru разбирался, чем закончилась история с шаманом и почему на нём все помешались.

Александра Габышева задержали 19 сентября на границе с Иркутском в районе 202 км федеральной трассы М-53. За шаманом приехали два автобуса с полицией и увезли в сторону столицы Бурятии Улан-Удэ. Габышев был остановлен во время пешего марша в Москву, до которой он планировал добраться в 2021 году.

СРОЧНО!

Неизвестными лицами в гражданской одежде и масках похищен и увезен из полевого лагеря Александр Габышев (якутский шаман).

UPD: пишут, что может находится в Улан-Удэ pic.twitter.com/IHV6nAmguk — Григорий Михнов-Вайтенко (@o_gmikhnov) September 18, 2019

На следующий день после задержания представитель пресс-службы регионального Минздрава сообщил, что Габышева отправили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

В случае если у него будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы, — заявили в пресс-службе диспансера.

Вскоре в правозащитной организации Amnesty International призвали освободить якутского шамана, так как он является «узником совести». К «амнистии» присоединился член президентского Союза по правам человека Илья Шаблинский, который сравнил задержание религиозного деятеля с карательной психиатрией времён СССР.

Мне непонятны основания для направления шамана в диспансер. У нас есть мрачная, страшная страница в истории отечественной психиатрии, когда она обслуживала интересы одной группировки и просто мучила и морила людей до смерти. И если сейчас мы видим какие-то признаки возрождения той традиции, становится страшно, — сказал член СПЧ.

Шаблинский добавил, что для того, чтобы делать объективные выводы, нужно знать детали. Он признался также, что может судить только «из той информации, что прочитал в Интернете».

скриншот /Шаман. Александр. Якут. Габышевyoutube

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию шамана.

Мы не знаем, как его задерживали, кто его задерживал. Мы не имеем к этому никакого отношения, — утверждал Песков.

Вскоре в соцсетях была опубликована запись телефонного разговора Габышева, в котором он рассказал, что против него возбудили уголовное дело об экстремизме.

Судить меня будут за экстремизм, за призыв к свержению власти. Адвокат есть, намерен судиться. Они боятся меня тронуть, потому что большие волнения по стране идут, — сказал шаман.

Позже Габышев записал видеообращение к сторонникам. Запись стала первой после того, как его задержали полицейские. На видео Габышев сидит на диване в помещении и уверяет, что с ним всё в порядке. По словам шамана, сейчас он находится в Якутске, куда его доставили на самолёте.

Со мной обращаются корректно, всё в рамках закона, ребята отличные, — заявил на видео шаман.

По словам Габышева, у него состоялась встреча со следователем, при этом никаких «нарушений прав человека» против него не было.

Я доволен отношением властей, — подчеркнул шаман.

Габышев призвал всех сторонников к миру и попросил не волноваться за его судьбу, отметив, что ему предоставили адвоката, и они будут разбираться. При этом под конец видео шаман отвечал на вопросы, как бы дублируя слова следователя. Так, представитель власти уточнил: «Вам дали адвоката?» На что Габышев ответил, что адвоката ему дали, всё хорошо.

Вечером 20 сентября СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Габышева признали вменяемым и выпустили из диспансера под подписку о невыезде. При этом против него действительно возбудили дело о публичных призывах к экстремизму. Обозреватель Артемий Троиций сравнил ситуацию с религиозным деятелем с известным фэнтези.

История про шамана Александра Габышева, который идёт, пусть и с вынужденными остановками пешком в Москву «изгонять Путина», всё больше похожа на эпос о Гарри Поттере, — отметил Троиций, добавив, что на шамана были насланы дементоры, чтобы заключить его в Азкабан.

А вот телеведущий Владимир Соловьев в своем Twitter высказал мнение, что из шамана «делают» жертву.

Жду воплей «правозащитников» о возрождении в России карательной психиатрии. Ведь для них шаман Габышев — узник совести.... Сейчас начнут говорить, что это был хитрый проект для отвлечения внимания от истинных борцов с рЫжимом. И что Шаман-Саша выполнил свою задачу по маргинализации протеста и теперь власть назначит его старшим шаманом и подарит именной бубен, — написал ведущий.

Александр Габышев начал свой путь из Якутска в Москву четыре месяца назад. Видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотра на YouTube. В ряде населённых пунктов на пути шамана его встречали сторонники и противники, а митинги с участием религиозного деятеля в Забайкалье и Бурятии собрали по несколько сотен человек. После задержания Габышева его сторонники заявили , что продолжат путешествие в Москву самостоятельно.

Политолог Михаил Карягин считает, что из истории с шаманом можно сделать несколько значимых выводов. И первый о том, что людям просто не хватает политического шоу. По мнению эксперта, людям надоели старые «кадры».

Практически по любому событию у нас только два полюса. Две точки зрения: да/нет, белое/чёрное. А тут странно, может быть смешно, но необычно. У него простые мысли. По сути можно допустить, что он нашёл отклик из-за того. что олицетворяет собой простой народ. Михаил Карягин политолог

Эксперт подчеркнул, что многие симпатизируют шаману. Он уверен, что отклик людей Габышев получил не только из-за своей странной выходки, а потому что людям действительно не хватает выбора и новых образов.