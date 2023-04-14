«Страшный человек»: знакомая рассказала о подозреваемом по делу Татарского Знакомая подозреваемого в убийстве Татарского рассказала о его конфликтном характере

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Юрий Денисов, 2016 год

Подозреваемый в убийстве военкора Владлена Татарского гражданин Украины Юрий Денисов — человек неуравновешенный и конфликтный, рассказала РИА Новости его знакомая. По ее словам, общаться с ним было неприятно.

Страшный, просто страшный человек. И слава Богу, что он тут не появится, — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что друзей у Денисова не было. Он нередко устраивал драки с местными жителями.

Ранее в ФСБ рассказали, что Денисов въехал в Россию в феврале через Латвию. Он прибыл в Московский регион и занимался сбором сведений о Татарском. С этой целью украинец купил машину и снял квартиру рядом с местом проживания военкора. После взрыва, при котором погиб татарский, Денисов покинул Россию, вылетев транзитом через Армению в Турцию. Российские правоохранители инициировали процедуру его объявления в международный розыск.

Помимо Денисова и Дарьи Треповой, вручившей Татарскому заминированную статуэтку, в деле есть еще один подозреваемый – Дмитрий К. По версии следствия, он укрывал Трепову в своей квартире.