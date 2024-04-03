Мать фигуранта дела об атаке на «Крокус» назвала теракт страшным горем Мать фигуранта дела об атаке на «Крокус» Нарзуллаева назвала теракт горем

Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева заявила, что трагедия в Подмосковье стала страшным горем. Она добавила, что соболезнует всем, кто потерял родных и близких, сообщает РИА Новости.

Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе, — заявила Нарзуллаева.

В понедельник, 1 апреля, Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в Подмосковье Юсуфзоду. Он пробудет под стражей до 22 мая, на заседании подозреваемый общался через переводчика.

В суде мужчина рассказал, что является гражданином Таджикистана, женат и имеет троих детей. До задержания он трудился на стройке разнорабочим, работал там неофициально. На вопрос о временной регистрации в России он ответил, что не помнит адреса.

По данным следствия, Юсуфзода перечислил деньги со своей банковской карты соучастнику за несколько дней до теракта. Они предназначались для обеспечения проживания террористов. Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления. 26 марта мужчину задержали на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов. Если вина фигурантов дела о теракте будет доказана, то им грозит пожизненное лишение свободы.