«Страшная история»: эксперт назвал последствия употребления алкоголя в бане Травник Ляхов призвал отказаться от употребления еды и алкоголя в бане

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Употребление алкоголя и еды в банях противопоказано, рассказал NEWS.ru основатель Школы банного мастерства, банщик и травник Василий Ляхов. В состоянии алкогольного опьянения человек может потерять равновесие и опереться на печь, уточнил он. По словам эксперта, кроме прочего, алкоголь является ядом, который ограничивает поступление кислорода в мозг.

Алкоголь — это яд и влияет в первую очередь на кровь, потом на мозг, потому что начинается кислородное голодание. В зависимости от того, на какую зону воздействует алкоголь, у человека заплетается язык или теряется равновесие либо слетает центр нравственности, и он начинает творить безобразия либо теряет память и не может вспомнить, где был и что делал. В бане алкоголь — страшная история, когда человек ходит странной походкой и может опереться на печь или еще что-то. Категорически нельзя выпивать в бане, — объяснил Ляхов.

Для употребления алкоголя и еды существуют рестораны, добавил эксперт. В бане организм очищается, поэтому максимум, который можно себе позволить, это вода, морсы, квас и чай.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко предупредила, что ныряние в снег сразу после бани опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Неподготовленному человеку это может грозить инсультом или инфарктом, добавила она.