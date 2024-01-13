«Страшилка»: продюсер о жалобе Белого на Россию из-за отмены концертов Продюсер Рудченко: Белый выдумал «страшилку» про Россию и отмену концертов

Фото: Социальные сети

Руслан Белый

Комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выдумал «страшилку» про Россию, чтобы оправдать свои неудачи в организации концертов, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Собеседник отметил, что у российских дипломатов нет поводов просить владельцев площадок отменять выступления юмориста.

Руслан Белый и ему подобные, кто уехал и плюет на Россию, преувеличивают влияние россиян во всем мире. Кому он там нужен? Чтобы консул в Таиланде или в Индонезии поехал в клуб и попросил отменить выступление? Это страшилки, чтобы обвинить во всех своих невзгодах и поражениях Россию, во всем начинают видеть русский след. Это попахивает ограниченностью, — добавил Рудченко.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил об отмене концертов Белого в Таиланде, Индонезии и на Бали. По данным канала, юморист винит в этом российское консульство.

Как пишет Baza, выступления должны были состояться 7, 9 и 11 января. Однако, как уточняет канал, купившим билеты пришло сообщение об отмене концертов без указания причины. По информации Baza, Белый объясняет произошедшее политическими мотивами. По его словам, сотрудники консульства РФ попросили власти Таиланда, чтобы «такие артисты, как Белый, не выступали».

Руслан Белый покинул Россию после начала СВО на Украине и переехал в Турцию. Позже он перебрался в Испанию, где, по его словам, собирается получить ВНЖ, а затем испанское гражданство.

По словам Белого, во время переезда у него были трудности с поиском жилья. Он рассказал, что в условиях отсутствия вида на жительство, контракта на работу и банковских карт часто встречал отказ со стороны арендодателей. Комик подчеркнул, что их не интересует фактический доход потенциального арендатора. Спустя какое-то время Белый все же смог снять квартиру, которая обходится ему в €3000 в месяц (около 300 тысяч рублей).