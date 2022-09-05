Страны Запада заподозрили в организации теракта у посольства РФ в Кабуле Политолог Мендкович: за терактом у посольства России в Кабуле могут стоять страны Запада

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Теракт у посольства России в Кабуле могли совершить боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ), заявил NEWS.ru глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Эксперт не исключил, радикалы пользовались поддержкой западных стран, так как последним выгоден срыв переговоров Москвы и Кабула о взаимной торговле и дестабилизация обстановки в Центральной Азии. Собеседник напомнил, что недавно делегация Афганистана приезжала в РФ для обсуждения поставок из РФ продовольствия и топлива.

Почти 100% — ответственность за теракт несет группировка «Исламское государство». Не первый год они ведут террористическую войну в Афганистане против «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России. — NEWS.ru) еще со времен американской оккупации. Атака, жертвой которой стали сотрудники российского посольства — из разряда таких терактов. Не исключаю, что теракт направлен на срыв российско-афганских переговоров о взаимной торговле, — отметил Мендкович.

Он также усомнился в возможность военного ответа Кремля на теракт, при котором погибли два сотрудника посольства РФ в Кабуле.

Ранее стало известно, что у ворот здания российской дипмиссии в Кабуле подорвался террорист-смертник. Затем он был застрелен охранниками талибов («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). От взрыва погибли или пострадали от 15 до 20 человек, включая студентов, которые учатся в России. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

Позднее МИД России подтвердил гибель двух российских сотрудников дипмиссии при взрыве. По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. По информации местных журналистов, смертник хотел добраться до охраны посольства, но не успел.