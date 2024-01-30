Страны Шенгена упростили получение визы для россиян РСТ: ряд стран Шенгена стал охотнее выдавать визы россиянам

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Россиянам стало несколько проще получить шенгенскую визу, поскольку получить запись в европейские консульства теперь легче, а некоторые страны Шенгена начали охотнее выдавать многократные визы, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров. По данным организации, быстрее всего делают визу Швейцарии, на ее оформление потребуется порядка двух недель.

Некоторые страны шенгенского соглашения стали охотнее выдавать россиянам многократные визы. Записаться на подачу документов в европейские консульства также стало чуть проще. В каждом консульстве свои сроки оформления, — говорится в сообщении.

В РСТ отметили, что мнения туроператоров о визах в Италию разнятся. Одни заявляют, что записаться на оформление пропуска в страну можно достаточно быстро, другие же утверждают, что «турист должен сам поймать слот». При этом утверждается, что для жителей Москвы и области проблем с этим нет, в то время как запись для жителей регионов должна идти на месяцы вперед.

В союзе отметили, что долгосрочные туристические визы дает только Франция — на полгода, год, а также есть случаи выдачи визы на пять лет. С записью в консульство Греции проблем нет, однако эта страна выдает визы только под даты поездки. Срок оформления — от двух с половиной недель.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что одним из самых популярных у россиян экзотических направлений для отдыха является Танзания. Турэксперт отметила, что к популярным направлениям можно отнести такие азиатские страны, как Таиланд и Вьетнам. Также, по ее словам, Индия удивит многих своими культурными особенностями.