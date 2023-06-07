Страны ЕС и США отказываются выдавать России преступников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спустя примерно год после начала СВО страны Европы и США существенно ограничили свое юридическое сотрудничество с Россией, пишет «Коммерсант». Нарушителей налоговых обязательств, преступников, убийц и даже террористов, к которым РФ применяет уголовное преследование, эти страны отказываются выдавать.

Свои решения они оправдывают политическим характером уголовного преследования, нарушениями прав подсудимых и «нечеловеческими» условиями содержания под стражей. По аналогичным причинам отклоняются и запросы об оказании помощи в уголовных процессах. В Генпрокуратуре такое поведение назвали русофобией и отметили, что это только способствует росту преступности.

За период с января по май 2023 года иностранные государства отказались выполнять 27 запросов о правовой помощи, из которых 23 были мотивированы «политическими причинами» уголовного преследования. Большинство отказов — 17 — пришло из Швейцарии, еще четыре из Латвии, остальные — из США и Лихтенштейна.

Тем не менее существуют также позитивные примеры международного правового сотрудничества. В течение первых четырех месяцев этого года другие страны приняли решение о выдаче в Россию 48 обвиняемых, включая 11 из так называемых стран дальнего зарубежья. Среди них был Нодар Малашхия, которого Греция передала России для отбытия наказания в 11 лет и 10 месяцев, вынесенного за убийство и незаконный оборот оружия в Сочи.

Ранее сообщалось, что суд Албании принял решение не экстрадировать в Москву россиянку Светлану Тимофееву, подозреваемую в шпионаже. Обвинение требовало отклонения запроса об экстрадиции на том основании, что в РФ Тимофеевой не будут предоставлены юридические права в соответствии с конвенцией о правах человека.