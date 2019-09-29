Жители городского округа Селятино в Наро-Фоминском районе Подмосковья увидели в небе странный объект. Чёрное кольцо неподвижно висело в воздухе.
Фото опубликовали в социальной сети
Ранее News.ru сообщал, что глава компании SpaceX Илон Маск поделился своими мыслями о существовании внеземной жизни. По его словам, инопланетян в нашей части галактики не существует. Об этом он заявил в ходе мероприятия, посвящённого ракете Starship.
Рассказы о том, что военные США прячут пришельцев в так называемой Зоне 51, он назвал небылицами. Кроме того, миллиардер призвал человечество скорее осваивать космос и другие планеты, поскольку осталось «всего семьсот миллионов лет» до того момента, когда Землю уничтожит Солнце.