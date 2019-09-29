https://static.news.ru/photo/8baad1aa-e2a7-11e9-968d-fa163e074e61_660.jpg Фото: selyatino_aprelevka/instagram.com

Жители городского округа Селятино в Наро-Фоминском районе Подмосковья увидели в небе странный объект. Чёрное кольцо неподвижно висело в воздухе.

Фото опубликовали в социальной сети Instagram . В комментариях юзеры расходятся во мнении о происхождении «НЛО». Некоторые думают, что это дым от взрыва. По другой версии, кольцо образовалось в результате промышленной химической деятельности. Один из пользователей предположил и фантастический вариант — «военные портал открыли».

Ранее News.ru сообщал, что глава компании SpaceX Илон Маск поделился своими мыслями о существовании внеземной жизни. По его словам, инопланетян в нашей части галактики не существует. Об этом он заявил в ходе мероприятия, посвящённого ракете Starship.

Рассказы о том, что военные США прячут пришельцев в так называемой Зоне 51, он назвал небылицами. Кроме того, миллиардер призвал человечество скорее осваивать космос и другие планеты, поскольку осталось «всего семьсот миллионов лет» до того момента, когда Землю уничтожит Солнце.