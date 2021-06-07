Странные ритуалы: финский журналист удивился порядкам в русской бане

https://static.news.ru/photo/1c9da818-c677-11eb-9b91-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Финский журналист Эркка Микконен выявил «странные» для него ритуалы в русской бане. Об этом он рассказал в статье для издания Yle.

Микконен отметил , что русская баня не сравнима с финской сауной.

Главное различие — в ритуалах. Например, русские никогда не парятся без банной шапки. Отсутствие шапки сразу выдает финна. Я шапку полюбил: она хорошо защищает голову от перегрева, — написал журналист.

Ему более странным показался ритуал «приготовления пара», с которым он столкнулся в общественных банях Москвы и Санкт-Петербурга.

Банщик и его помощник разогревают пустую баню. На каменку несколько раз выливается вода, затем по бане разгоняется горячий воздух — например, при помощи простыни. Под потолок могут подвесить мяту, хрен и даже чеснок. Так баня наполнится сильными ароматами. Когда баня готова, всех приглашают на полки, — отметил он.

Затем, как рассказал Микконен, посетители заходят в парилку, а банщик начинает направлять на них горячий воздух. Париться следует молча, написал финн.

В конце ритуала посетители награждают банщика аплодисментами и отправляются остудиться в бассейн с холодной водой. Процедура повторяется через час. Потом начинается следующий ритуал — на этот раз с банными вениками, — уточнил Микконен.

Он добавил, что после посещения бани люди прощаются со словами «с лёгким паром!».

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