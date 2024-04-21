«Странно, что только сейчас»: Коц о блокировке «Репортеров без границ» Коц удивился, что сайт «Репортеры без границ» закрыли только сейчас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале высказался о блокировке Роскомнадзором доступа к сайту международной организации «Репортеры без границ». По словам журналиста, компанию финансируют американские спецслужбы, поэтому его удивило, что ресурс закрыли только сейчас.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ». Странно, что только сейчас, на третий год войны. Эта организация, получающая финансирование от американских спецслужб, давно и последовательно «мочит» Россию в своих ежегодных рейтингах свободы слова. Так, в 2023-м нас поставили на 164-е место из 180, — написал Коц.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеров без границ» 18 апреля. Причины блокировки ресурса международной организации не указаны.

Роскомнадзор недавно также сообщил, что иностранные провайдеры хостинга получили письма с уведомлением о блокировке их ресурсов на территории России. Ведомство также потребовало предоставить данные о том, как ими выполняются требования, предусмотренные законом «о приземлении». Отмечается, что на зарубежных провайдеров наложили ряд ограничений.