Страницы соратников Навального заблокировали во «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала личные страницы нескольких бывших руководителей региональных штабов Алексея Навального (объединение признано российскими властями экстремистским и запрещено), говорится в Telegram-канале проекта «Сетевые свободы». В соцсети объяснили журналистам РБК, что в противном случае компании грозил бы штраф.

Доступ закрыли к экс-главам тверского (Андрей Прокудин), тамбовского (Диана Рудакова), ростовского (Ксении Середкиной) и хабаровского (Алексей Ворсин, находится под домашним арестом по «дадинской статье») штабов. Кроме того, заблокировали страницу умершей два года назад руководительницы казанского штаба Эльвиры Дмитриевой.

Попасть на страницы невозможно для пользователей с российскими IP-адресами. Доступ для людей с VPN или иностранными IP-адресами остался открыт.

«ВКонтакте» была вынуждена ограничить доступ к данным страницам на территории России по требованию Генпрокуратуры. Ранее мы уже получили два штрафа в размере 1,5 млн руб. каждый за неудаление призывов к участию в митингах. Повторное нарушение может привести к штрафу в размере одной десятой от годовой выручки, — заявили в соцсети.

При этом сами соратники Навального заявили, что не получили уведомлений от Роскомнадзора и не знают, за что их страницы заблокировали.

26 июля по решению Генпрокуратуры в России был заблокирован сайт самого Навального и страницы связанных с ним Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова. Всего ведомство потребовало заблокировать 50 страниц.

Позднее Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт. В качестве доказательства она опубликовала сообщение от руководства сервиса. Также РКН внёс видео на YouTube-каналах Леонида Волкова и Владимира Милова в список запрещённых материалов и направил хостингу требование ограничить к ним доступ.