«Стране нужен патриот»: в вузах хотят ввести основы государственности «Ведомости»: в вузах планируют ввести основы российской государственности

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В российских университетах хотят ввести дополнительную дисциплину по изучению основ государственности, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента. По их словам, работа уже ведется и сегодня, 3 ноября, на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) будет представлен черновой вариант проекта. По мнению главы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева, в основе нового предмета должны быть национальные идеи, исторический опыт и социологический запрос.

Таким образом, если посмотреть на национальные цели через призму общественного сознания, то стране нужен гражданин — деятельностный патриот, настроенный на созидание и ориентированный на семейные ценности. Также необходимо единство в обществе и доверие власти. Вот оптимальные условия для того, чтобы сохранить и развивать государство, — считает он.

В свою очередь директор департамента по взаимодействию с регионами «Росатома» профессор МГУ Андрей Полосин утверждает, что сегодня рано говорить о появлении новой дисциплины в российских вузах. Он считает, что общественные дисциплины оказались перед сложным выбором.

Перед ними встает комплекс вопросов, связанных с вызовами, стоящими перед Россией в рамках мировых процессов. И на эти вопросы пытается ответить наш проект, и как раз основным предметом изучения становится развитие государственности как явления, и он касается всех наук — от философии до культурологии, — размышляет Полосин.

По данным исследования, проведенным Российской академией образования (РАО), 46% российских школьников, назвавших себя патриотами, заявили о готовности уехать из России. Отмечается, что уровень патриотизма среди молодежи снижается со взрослением.

В 2022 году среди учеников средних и старших классов 68% назвали себя патриотами России, что на 11% выше, чем в 2021 году. Больше всего патриотов оказалось среди тинейджеров 14–15 лет (70%), однако в возрастной группе 19-летних доля молодых людей с патриотическими взглядами падает до 64%.