Страна встретила День знаний: фоторепортаж NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День знаний в школе № 18 города Красногорска

Сегодняшний День знаний начался для российских школ с подъема государственного флага и прослушивания гимна. Такой порядок в этом году введен впервые по всей стране. Церемонию поднятия флага в московской школе № 1529 посетил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В первый день учебного года за парты сели 17,5 млн школьников. Из них 2 млн впервые пойдут в первый класс.

С 1 сентября в школах запрещается использование мобильных телефонов во время уроков. По утверждению Кравцова, эта мера принята в соответствии с новыми санитарными правилами.

О том, как страна встретила День знаний — в фоторепортаже NEWS.ru.