Страна одиноких: скольким россиянам не с кем праздновать День влюблённых

День святого Валентина отмечается ежегодно 14 февраля в большинстве стран мира. В России его праздновали до революции, после Перестройки традицию возобновили. Согласно одной из легенд, в этот день казнили римского священника по имени Валентин. Он венчал влюблённые пары, нарушая тем самым приказ императора Клавдия II, который решил запретить браки. В День всех влюблённых принято дарить цветы, подарки и открытки в форме сердца. В последние годы количество людей, которые празднуют День влюблённых, сократилось. Психологи сообщают — одиноких россиян становится всё больше. И пандемия коронавируса сыграла в этом не последнюю роль. В причинах женского и мужского одиночества разбирался NEWS.ru.

Почти каждому второму россиянину не с кем праздновать этот День святого Валентина, потому они находятся вне отношений, сообщил NEWS.ru клинический психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников. По оценкам специалиста, с начала пандемии количество одиноких людей увеличилось на 10–15%. У них нет отношений и секса. Он добавил, что похожая тенденция наблюдается во многих европейских странах. Даже горячие итальянцы и испанцы сдали позиции в этот вопросе.

Люди меньше общаются, меньше выходят из дома. На удалёнке не сильно познакомишься. Плюс обнажаются проблемы в парах, которые вынуждены много времени проводить вместе дома. Количество разводов с начала пандемии выросло. А найти нового партнёра уже не так просто, как раньше. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Среди одиноких людей женщин гораздо больше, отмечает эксперт. Потому что им сложнее начать отношения, в том числе вступить в интимную связь. Так природой заложено, что дамы выбирают партнёров более тщательно. А с началом пандемии это стало сложнее.

Всё потому, что для женщин интимная связь — это более серьёзное событие, чем для мужчины. Так природой заложено. Для женщин интимные контакты, они потенциально дороже. Она ведь может забеременеть и родить. Мужчина легче идёт на контакт. Женщина же делает выбор более ответственно. И по психологическим, и по биологическим основаниям, — сообщил Денисов-Мельников.

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На 15–20% с начала пандемии снизились число людей, у которых есть отношения или просто регулярный секс, подтверждает слова коллеги сексолог и венеролог Екатерина Макарова. Многие перестали ходить на свидания, предпочитая общение онлайн. Сегодня выше шанс получить валентинку в электронном виде, чем привычную открытку в форме сердца. И то её отправят, скорее всего, в качестве приглашения к сексу. По словам специалиста, с начала локдауна «распространилась форма сексуальных приключений в Сети». Люди ведут интимную переписку, шлют друг другу обнажённые фотографии. А до встречи в реале дело не доходит.

До пандемии самыми распространёнными запросами на консультациях были — на каком свидании уместен первый секс, чем это грозит, как строить отношения. Сейчас же мне постоянно задают вопросы про онлайн-переписку. Например, он мне показывает свои интимные фотографии, как мне реагировать? Ещё три-четыре года назад такие вопросы были редкостью. Екатерина Макарова сексолог, уролог, клинический психолог, писатель сексолог, уролог, клинический психолог, писатель

Сексолог подтвердила, что среди одиноких людей женщин больше. Главная причина — дамы более тщательно относятся к своему здоровью и бояться заразиться коронавирусом. Поэтому избегают контактов.

Доля женщин‑одиночек в России достигла максимума за весь период наблюдений и составила 10% женского населения страны. То есть каждая 10-я женщина в России одинока, такой вывод сделала в процессе исследования ассистент кафедры методов сбора и анализа социологической информации ВШЭ Екатерина Дегтярева. В 1994 году в России было 3,8% мужчин-одиночек и 7,4% женщин, а в 2019 году — 4,7% и 10,4% соответственно.

Большинство россиянок, живущих в одиночестве, вдовы — 41,6%. Следующая по величине категория — разведённые. Таких среди женщин-одиночек 35,4%. Женщин-одиночек, ни разу не побывавших замужем, значительно меньше — 19,4%, или каждая пятая. На основе проведённого анализа автор делает вывод, что без партёра женщины чаще остаются не из-за осознанного выбора, а неблагоприятных обстоятельств.