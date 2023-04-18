«Страна обязана защищаться»: Лоза о призывах убрать «антироссийские песни» Юрий Лоза согласился с необходимостью убрать «антироссийские песни» с онлайн-платформ

Фото: Юрий Лоза/facebook.com

Юрий Лоза

Российский певец и композитор Юрий Лоза позитивно оценил инциативу депутата Дмитрия Гусева об изъятии с отечественных онлайн-платформ так называемой «антироссийской музыки», По мнению Лозы, это «нужная мера» и «во всем мире так». Слова музыканта приводит РИА Новости.

Это во всем мире так. Попробуйте разместить в любом стране контент, который власти считают вредным — у вас ничего не получится. Каждая страна обязана защищаться, в том числе от нежелательного контента, — сказал Лоза.

Несколько дней назад депутат Госдумы Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале написал, что отечественные музыкальные маркетплейсы — «Яндекс.Музыка», ВК и ОК — дают своим пользователям возможность скачивать композиции «антироссийской направленности», «прославляющие ВСУ», а также «прочую украинскую идеологическую продукцию».

Ранее Юрий Лоза поддержал идею депутата Сергея Колунова создать российский аналог международного музыкального конкурса «Евровидение». Он отметил, что конкурс должен строиться на отличных принципах от «Евровидения». По его мнению, следует «убрать всю мишуру».