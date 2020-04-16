Страховые гарантии врачам установят по аналогии с военнослужащими

https://static.news.ru/photo/b4e9099e-7fc6-11ea-a1a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 25 апреля подготовить поправки в нормативные акты о повышении страховых гарантий до уровня военнослужащих врачам и медперсоналу, оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией, а также водителям скорой помощи.

Установление врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, страховых гарантий, аналогичных страховым гарантиям военнослужащих, — говорится в перечне поручений президента.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин поручил отменить подоходный налог на дополнительные выплаты врачам, принимающим участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что ежемесячные выплаты для врачей и медперсонала должны составить от 25 тыс. до 80 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что цифры были названы абсолютные и поэтому нужно, чтобы люди получили их на руки, «что называется, чистыми». На совещании с членами правительства президент обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой внести изменения в нормативно-правовую базу.