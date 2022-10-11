Страховщики назвали самый угоняемый в России автомобиль Страховщики назвали Hyundai Santa Fe самым угоняемым автомобилем в России с начала 2022 года

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Самым угоняемым автомобилем с января по сентябрь 2022 года стал внедорожник Hyundai Santa Fe, сообщили эксперты компании «АльфаСтрахование». По их данным, на долю Hyundai Santa Fe пришлось 12% от общего количества, в частности в Москве — 16%, передают «Известия».

На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi Outlander, у него 7%. Третье место разделили сразу несколько моделей, каждая из которых была угнана в 4% случаев: Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Kia Sportage. По 3% угонов пришлось на Hyundai Palisade и Sonata и Lexus RX.

По словам директора департамента страховых выплат компании Александра Харагезова, в рейтинге не наблюдается большое количество люксовых авто.

Во многом это подтверждает и то, что они более безопасны с точки зрения организации самого процесса угона технически, — отмечает Харагезов.

При этом специалисты страхового рынка отметили, что в России наметилась тенденция к снижению количества угонов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что сотрудники ГИБДД обращают больше внимания на обладателей «красивого» госномера. Как пояснил эксперт, по этому признаку инспекторы оценивают платежеспособность водителя. Также, по его словам, больше внимания к себе привлекают машины, которые чаще всего угоняют, — среди таких очень много дешевых авто, таких как ВАЗы и отечественная Lada.