https://static.news.ru/photo/b888cf7c-c7e7-11e9-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Эксперты информационного проекта «Страхование: общественная экспертиза» назвали сферу, которая больше всего страдает от действий мошенников.

Преступники пытаются внедриться абсолютно во все страховые сферы. Однако, по мнению специалистов, основная масса преступлений происходит на рынке автострахования.

Только за 1 полугодие 2019 года страховщиками было направлено более 3 тысяч заявлений по факту мошенничества в ОСАГО и каско — на их долю приходится более 90% от общего количества заявлений по страховому мошенничеству. По разным оценкам, от общего числа сфальсифицированных выплат на аферы в ОСАГО приходится от 15% до 35%, а на каско — около 10-30%, — сообщил представитель проекта «Страхование: общественная экспертиза».

Мошенничество в ОСАГО является наиболее популярным, потому что, по мнению преступников, здесь легче всего обмануть страховщика. Это связано с тем, что имущество не осматривается, что делает возможным выставить повреждения автомобиля, полученные до покупки страхового полиса, за новые. Также есть мошенники, которые, попав в реальную аварию, могут заявить о больших повреждениях, чем было получено на самом деле.

По словам координатора движения «Синие ведёрки» Петра Шкуматова, есть мошенники, которые обманывают в первый и единственный раз в жизни — они практически никогда не попадаются. Однако имеются «профессионалы», для которых автострахование — многомиллионный бизнес.

Ранее News.ru писал, что российские банки предупредили граждан о новых видах мошенничества. Так, преступники при попытке похитить деньги с банковских карт россиян начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, которые часто звучат в СМИ. Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника. После этого они рекомендуют сделать перевод средств на брокерский счёт псевдоинвестиционной компании. После удачной инвестиции псевдоэксперт бесследно исчезал.