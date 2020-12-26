Страховщики назвали наиболее частые в праздники ЧП с недвижимостью

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Чрезвычайные происшествия с недвижимостью россиян чаще происходят именно в период зимних праздников, сообщили в компании «Сбербанк Страхование». Самый распространённый страховой случай в новогодние каникулы — затопление.

Так, с 25 декабря по 10 января неприятностей с жильём страховщиками регистрируется порядка тысячи случаев, в среднем по году — 800, передаёт ТАСС.

На заливы приходится 68% из них, на пожары — 11%, причём чаще они происходят в загородном жилье. Именно на последствия возгораний перечисляется 60% от общего объёма страховых выплат. Причины пожаров очевидны — фейерверки, бенгальские огни, неисправные электрогирлянды. В частности, житель Оренбурга получил миллион рублей страховой выплаты после того, как его дом загорелся из-за пиротехники.

Как писал NEWS.ru, Роскачество дало советы по выбору фейерверков. Приобретать пиротехнику допустимо лишь в специализированных точках продаж, напомнили в ведомстве. Хлопушки и фейерверки должны обладать сертификатами качества или декларацией соответствия.