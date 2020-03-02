https://static.news.ru/photo/58cac366-5c7e-11ea-831d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые страховые компании начали оказывать услуги страхования на случай заражения коронавирусом при выезде за границу. Юрист Денис Скрябин считает это излишним, так как в стандартную страховку и так входит лечение вирусных заболеваний.

Это введение потребителя в заблуждение, потому что полисы обязательного медицинского страхования или дополнительного медицинского страхования при выезде включают и оплату лечения в случае заражения коронавирусом, — сказал в эфире радио Sputnik адвокат.

Он пояснил, что как правило, в стандартные программы страхования для путешественников уже входят риски непредвиденного инфекционного заболевания, поэтому дополнительная страховка не требуется. А появившиеся не так давно предложения Скрябин назвал попыткой «нажиться на страхах потребителей».

Как писал NEWS.ru, информация из Китая относительно уменьшения числа заболевших коронавирусом не вполне достоверна. Такую точку зрения высказал доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. С точки зрения эксперта, китайцы работают с информацией, чтобы убедить весь мир в том, что инфекция не так опасна. Он привёл данные из Южной Кореи и Италии, где число заболевших растёт в геометрической прогрессии, и сопоставил их с информацией из Китая.

По данным на 2 марта, эпидемия коронавируса охватила более 89 тысяч человек. Её жертвами стали более 3 тысяч заболевших, излечились — более 45 тысяч.