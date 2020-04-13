Страховщик рассказал, чем сейчас болеют российские туристы за границей

https://static.news.ru/photo/7b8c9f84-7d8d-11ea-a4e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Barry Riley/U.S. Navy/Global Look Press

Большинство страховых случаев у россиян, оставшихся за границей во время пандемии коронавируса, не связаны с этой инфекцией. В настоящее время туристы из РФ обращаются за медпомощью по причине травм, отравлений, зубных болей, заболеваний ЛОР-органов и осложнений беременности.

Было лишь два подтверждённых случая заболевания COVID-19. Оба человека уже выздоровели, — сообщили в Ассоциации туроператоров России, со ссылкой на данные страховой компании ERV.

Наибольшее количество обращений застрахованных россиян сейчас фиксируется из Таиланда, Кипра, Великобритании, Индии, Испании, Черногории, Турции, Вьетнама, Индонезии и Доминиканы. В случае окончания срока действия страхового полиса «застрявшим» за границей туристам посоветовали продлить его онлайн.

Как писал NEWS.ru, около 35 тысяч граждан России сообщили государству о желании вернуться из-за границы. Председатель правительства Михаил Мишустин уточнил, что столько россиян заполнили специальную форму на сайте «Госуслуг» — на её основе МИД составляет списки нуждающихся в эвакуации.

В начале апреля правительство из-за коронавируса полностью запретило авиасообщение с другими странами, но уже 6 апреля ослабило запрет на зарубежные полёты, чтобы завершить эвакуацию туристов. «Аэрофлот» 8 апреля забрал россиян из Нью-Йорка и с Мальдивских островов.