Страхи россиян из-за СВО превысили тревожность из-за COVID «Коммерсант»: тревожность россиян на фоне СВО выросла в два раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень тревожности россиян в 2022 году вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Главным источником тревог оказалась специальная военная операция (СВО), следует из доклада в рамках «Национального индекса тревожностей», который подготовило агентство КРОС, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что в 2021 году страхи россиян были связаны с пандемией коронавируса, однако в текущем году о ней уже не вспоминали. Анализ, проведенный КРОС, выявил, что суммарный индекс тревожности в 2022 году вырос по сравнению с 2021-м с 9,8 тысячи до 21,4 тысячи «медиаюнгов» (применяемая КРОС единица измерения воспроизводства тревоги). В 2020 году данный показатель составлял лишь 5,7 тысячи «медиаюнгов». Рост тревожности жителей России, таким образом, к прошлому году составил 119%, а к 2020-му — 273%.

Согласно результатам исследования, основным источником тревожности россиян в уходящем году стала СВО, а также связанные с ней темы: эскалация конфликта с Западом и возможное применение ядерного оружия, диверсии и возможный перенос боевых действий на территорию «старых» регионов России, частичная мобилизация, — подчеркивается в публикации.

При этом авторы исследования уверяют, что россияне уже смогли «переварить» тему СВО.

Ранее сервис SuperJob провел опрос о страхах россиян. Его результаты были опубликованы в январе 2022 года. Согласно им, больше всего россияне боялись остаться без денег и потерять работу. Среди других их самых больших страхов назывались тяжёлая болезнь, в том числе коронавирус. В начале 2022 года каждый пятый опрошенный заявлял, что ничего не боится.