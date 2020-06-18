Страх заразиться COVID-19 не будет уважительной причиной для пропуска ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/f7d1ea9a-b145-11ea-812e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Боязнь заразиться коронавирусом не признается уважительной причиной, по которой выпускник может пропустить Единый государственный экзамен. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

В порядке экзамена боязнь перед экзаменом или эпидемией, к сожалению, не прописана, — цитирует «Интерфакс» чиновника.

По его словам, страх заразиться инфекцией не является объективной причиной для государственной экзаменационной комиссии региона. В случае пропуска она потребует веский довод, подтверждённый документами. Если его не окажется, то прийти на летнюю пересдачу не получится. Пересдать экзамены для улучшения результата в 2020 году также будет нельзя.

Музаев добавил, что контролировать температуру на входе в пункт ЕГЭ будут медики. Именно они станут решать, кого из выпускников можно допустить на испытание, даже несмотря на немного повышенную из-за волнения температуру, а кто болен и не может быть допущен.

Чиновник пояснил, что чёткого ограничения на количество сдающих в одной экзаменационной аудитории не будет. Главным критерием станет необходимость сохранять социальную дистанцию между выпускниками.

Ранее врио главы Рособрнадзора сообщил, что выпускникам и организаторам ЕГЭ нет необходимости предоставлять справку о сдаче теста на коронавирус перед экзаменом. Он посоветовал выпускникам без спешки готовиться к испытанию и напомнил о том, что с собой необходимо взять паспорт и чёрную гелевую ручку.

При этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что регионы РФ будут самостоятельно принимать определённые решения. Однако к обязательным требованиям при проведении ЕГЭ относятся измерение температуры школьника на входе, рассадка сдающих на расстоянии полутора метров друг от друга, обработка рук санитайзером и ношение масок.

Как писал NEWS.ru, Музаев считает, что замена единого государственного экзамена другим форматом проверки знаний при поступлении в высшие учебные заведения затянула бы приёмную кампанию на несколько месяцев.

В 2020 году выпускные экзамены в школах были перенесены из-за эпидемии коронавируса. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен потребуется только поступающим в высшие учебные заведения.

17 июня министерство просвещения утвердило расписание проведения единого госэкзамена. 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, основной этап будет проходить с 3 по 23 июля, а резервные дни намечены на 24–25 числа. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа.