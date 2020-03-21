https://static.news.ru/photo/0a997076-6ba5-11ea-bec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работники столичного метрополитена начали дезинфицировать тоннели. Также они обрабатывают административные помещения и другие зоны.

Для обеззараживания поверхностей они используют раствор под названием «Трилокс». Он имеет противовирусное и антимикробное свойство. Средство распыляют с помощью девяти специальных машин. За одну ночь им удаётся обработать от 22 до 36 километров путей.

Как сообщал NEWS.ru в феврале 2020 года, руководство Московского метрополитена намерено обратиться в полицию с просьбой найти и наказать лиц, которые устраивают пранки на тему коронавируса.