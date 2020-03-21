Работники столичного метрополитена начали дезинфицировать тоннели. Также они обрабатывают административные помещения и другие зоны.
Для обеззараживания поверхностей они используют раствор под названием «Трилокс». Он имеет противовирусное и антимикробное свойство. Средство распыляют с помощью девяти специальных машин. За одну ночь им удаётся обработать от 22 до 36 километров путей.
Как сообщал NEWS.ru в феврале 2020 года, руководство Московского метрополитена намерено обратиться в полицию с просьбой найти и наказать лиц, которые устраивают пранки на тему коронавируса.
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