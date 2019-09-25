Последователи якутского шамана Александра Габышева отказались от идеи похода в Москву.
Решение не продолжать акцию они приняли после того, как были доставлены в полицию в связи с нарушением правил дорожного движения. Об этом
По другой версии, группу убедили повернуть назад некие люди, которых последователи шамана приняли за сотрудников спецслужб. Они пригрозили тем, что членов отряда признают террористами и поступят с ними соответствующим образом, если те не откажутся от похода, сообщает
Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина», был задержан 19 сентября в Бурятии. В отношении него возбуждено уголовное дело. Как писал News.ru, шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде после того, как он некоторое время провёл в психоневрологическом диспансере.