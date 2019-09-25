https://static.news.ru/photo/2390ff2e-df7b-11e9-945f-fa163e074e61_660.jpg Фото: aleksandr_shamanofficial/instagram

Последователи якутского шамана Александра Габышева отказались от идеи похода в Москву.

Решение не продолжать акцию они приняли после того, как были доставлены в полицию в связи с нарушением правил дорожного движения. Об этом ТАСС рассказал один из сторонников Габышева.

По другой версии, группу убедили повернуть назад некие люди, которых последователи шамана приняли за сотрудников спецслужб. Они пригрозили тем, что членов отряда признают террористами и поступят с ними соответствующим образом, если те не откажутся от похода, сообщает REGNUM со ссылкой на «Эхо Москвы».

Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина», был задержан 19 сентября в Бурятии. В отношении него возбуждено уголовное дело. Как писал News.ru, шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде после того, как он некоторое время провёл в психоневрологическом диспансере.