На соратников Навального завели уголовные дела за дискредитацию ВС РФ На соратников Навального завели уголовные дела о дискредитации ВС РФ и оправдании терроризма

Фото: АГН «Москва»

Алексей Навальный

В отношение ведущих Youtube-канала «Популярная политика», созданного соратниками оппозиционера Алексея Навального, возбудили уголовные дела по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и оправдании терроризма, сообщает Telegram-канал «Сирена» со ссылкой на адвоката. Отмечается, что Следственный комитет назначил лингвистические экспертизы их высказываний о событиях на Украине.

В списке обвиняемых оказалось по меньшей мере восемь человек, среди которых Иван Жданов, Кира Ярмыш, Мария Певчих, Анна Бирюкова, Руслан Шаведдинов, Леонид Волков, Дмитрий Низовцев и Любовь Соболь (включена в реестр СМИ-иноагентов).

По данным портала, дела в отношение ведущих «Популярной политики» были возбуждены из-за их заявлений о преступлениях российских солдат на Украине, призывов к поджогам военкоматов в России, а также оправдании причинение вреда здоровью Путину. Их обвиняют по статьям о «фейках» про ВС РФ и «оправдании терроризма» (ст. 207.3 и ст. 205.2 УК).

Ранее на столичного муниципального депутата Константина Янкаускаса завели административное дело о дискредитации ВС РФ. Причиной для разбирательств стала его публикация во «ВКонтакте», в которой Янкаускас процитировал молитву папы римского о прекращении военного конфликта на Украине.