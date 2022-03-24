Стоматология в России подорожала на 15–20%

Стоматологические услуги в России подорожали на 15–20%, рассказал вице-президент Стоматологической ассоциации России Егор Данилов «Газете.Ru». Сейчас для решения проблемы обсуждается, например, упрощённая регистрация российских материалов, но они не позволят сохранить качество услуг, отметил он.

Даже если замещение будет, то на тот уровень качества, который существует с учётом применения импортных материалов, рассчитывать мы пока не можем. На то, что в ближайшей перспективе легко можно будет поддерживать должный уровень, тоже, — сказал Данилов.

В стоматологической отрасли связали рост цен именно с тем, что около 90% материалов и оборудования в клиниках зарубежного производства. Контракты с поставщиками сохраняются, но усложнилась доставка.

Врач-ортодонт, член профессионального общества ортодонтов Мария Балакирева сообщила, что объёма производства отечественных материалов не хватает.

Ранее основатель Dr.Shipkov Dental Clinic Владимир Шипков заявил о том, что некоторые стоматологические материалы подорожали в два-три раза. Из-за этого клиники либо поднимут цены, когда закончатся их запасы, либо сократят расходы, предупредил он.

Несколько экспертов, связанных с фармацевтической отраслью и здравоохранением, сообщили NEWS.ru, что поставки зарубежных лекарств, медицинского оборудования и изделий, а также их производство на территории РФ по иностранным лицензиям должны продолжиться, несмотря на санкции. Однако из-за проблем с логистикой могут наблюдаться перебои с поставками той продукции, которая в стране не выпускается.