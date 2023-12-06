Стоматолог указал на онкологические последствия кариеса Стоматолог Минко: кариес может привести к возникновению опухоли в желудке

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Невылеченный вовремя кариес может иметь весьма серьезные последствия для пищеварительной системы, вплоть до возникновения злокачественных образований в желудке, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-стоматолог Вячеслав Минко. По его словам, бактерии, размножающиеся в кариозных полостях зубов, могут попасть в ЖКТ и спровоцировать заболевания.

Как рассказал врач, кариозные области являются, в частности, комфортной средой для микроба Helicobacter pylori, который вызывает хронический гастрит и язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки с дальнейшей перспективой возникновения онкологических последствий. При этом размножению этих бактерий не препятствует даже тщательная чистка зубов.

Стоматолог напомнил, что процесс пищеварения начинается с пережевывания пищи и больные зубы не в состоянии должным образом выполнять эту функцию. При кариесе человек во время жевания испытывает боль и инстинктивно начинает жевать менее тщательно и быстрее проглатывать пищу. В результате желудку и кишечнику приходится работать в «усиленном режиме», что приводит к нарушению обмена веществ и сбоям во всей пищеварительной системе.

Также здоровье зубов влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов чувств, добавил эксперт, подчеркнув, что кариес вовсе не безобиден и лечить его нужно своевременно.

Ранее врач Екатерина Демьяновская предупредила, что дыхание через рот на сильном морозе несет реальную угрозу зубам. По ее словам, при таком способе дыхания холодный воздух не успевает согреться в ротовой полости и разрушает зубную эмаль.