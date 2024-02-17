Стоматолог развеял миф о необходимости ежедневно чистить язык Стоматолог Антипенко: ежедневная чистка языка не дает эффекта

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Ежедневная чистка языка никак не сказывается ни на состоянии зубов, ни на здоровье полости рта, рассказал в эфире радио Sputnik врач-стоматолог, преподаватель, медицинский эксперт Алексей Антипенко. По его словам, процедура действительно поможет снизить количество бактериальных колоний, однако связи между бактериями на языке и развитием кариеса не существует.

Снижение числа бактериальных колоний никак на нашем здоровье не отразится: ни на количестве кариозных полостей, ни на их глубине, ни на воспалении десен. На развитии пародонтальных патологических зубодесневых карманов тоже не отразится. Не нужно представлять, что если бактерии скапливаются на языке, то они каким-то чудесным образом перебираются на зубы или на десны и начинают вызывать всякие неприятные явления типа кариеса. Никакой связи вообще нет, — сказал Антипенко.

Ранее врач-стоматолог Татьяна Сумцова назвала продукты, которые помогают поддерживать здоровье зубов. По ее словам, это орехи, содержащие фтор и кальций, а также витамины групп А, В, С, D и Е. Благодаря этому орехи придадут деснам твердость и упругость и укрепят зубы изнутри, уточнила эксперт.

Кроме того, она посоветовала для профилактики воспаления десен употреблять рыбу, особенно жирных сортов. Медик рекомендовала включить в рацион говядину травяного откорма и курицу. Сваренный на косточке куриный бульон укрепит зубы, мышцы и кости благодаря коллагену, рассказала Сумцова. Стоматолог советует включить в рацион брокколи и болгарский перец, который защитит от болезней десен, а также картофель, который поможет поддержать здоровье мягких тканей.