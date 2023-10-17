Стоматолог рассказала об опасности отбеливающих зубных паст Стоматолог Автандилян: частое применение отбеливающих паст может повредить эмаль

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Злоупотребление отбеливающими зубными пастами может навредить здоровью эмали, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-стоматолог Луиза Автандилян. По ее словам, средства с высоким уровнем абразивности можно использовать не чаще одного-двух раз в неделю. В остальные дни эксперт порекомендовала использовать реминерализирующие или обычные гигиенические зубные пасты.

Средства с высоким уровнем абразивности (показатель выше 120) <...> служат для механического очищения зубной эмали от мягкого налета и пигментированных пятен. Однако такие зубные пасты достаточно агрессивны и могут повреждать зубную эмаль, поэтому не стоит использовать их чаще одного-двух раз в неделю, — подчеркнула специалист.

Еще одним вредным способом отбеливания зубов стоматолог назвала использование лимонной кислоты. По словам врача, хотя это средство способно осветлить зубную эмаль на 1–2 тона, этот эффект будет непродолжительным, а последствия для зубов — фатальными, так как агрессивная кислотная среда повышает пористость зубной эмали и быстро разрушает ее.

Также Автандилян указала на опасность применения пищевой соды, которая царапает эмаль, оставляя на ней сколы и царапины. При этом самостоятельно выявить микроповреждения на зубах очень сложно, в то время как из-за них у человека может возникнуть болезненная реакция на холодное и горячее.

Ранее об опасности использования соды для отбеливания зубов также сообщила стоматолог Людмила Шемякина. По словам специалиста, это вещество раздражает слизистую оболочку полости рта и вредит эмали. Кроме того, частое использование соды может привести к обратному эффекту — зубы начнут темнеть.