Стоматолог рассказала, кому не стоит пользоваться зубной нитью Стоматолог Сумцова: зубную нить нельзя использовать при воспалении десен

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Зубной нитью не стоит пользоваться людям, страдающим воспалением десен, рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что существует риск порезаться и тем самым занести инфекцию глубже.

Как уточнила стоматолог, нить может ухудшить ситуацию, если зацепит края полости на зубе с кариесом или края пломбы. Флосс может нарушить прилегание пломбы, а при неаккуратном использовании привести к ее частичному отколу от зуба. Также рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом по поводу использования зубной нити, если есть коронки или мосты.

Также флосс не подходит для людей с имплантами. Это связано с тем, что микроциркуляция ткани и чувствительность десны вокруг искусственного зуба ниже, предупредила врач. Флосс может оставить порез, который человек даже не заметит. В появившуюся ранку может попасть инфекция, которая приведет к воспалению вокруг импланта.

Врач-стоматолог Алексей Антипенко ранее рассказал, что наиболее распространенными ошибками при чистке зубов являются неправильный выбор щетки, спешка и игнорирование зубных нитей. Он посоветовал выбирать щетки средней жесткости. Кроме того, на гигиену полости рта нужно выделять не менее трех минут, иначе на зубах останутся налет, частички пищи и бактерии.