Стоматолог рассказал, стоит ли терпеть боль в зубе на горячее или холодное Стоматолог Акопян: реакция на горячее и холодное указывает на проблемы с зубами

Если при употреблении горячей или холодной пищи возникает боль в зубе, стоит обратиться за медицинской помощью, предупредил врач-стоматолог Армен Акопян. В разговоре с Пятым каналом специалист уточнил, что реакция зачастую вызвана проблемами с зубами. Боль указывает на кариозные процессы или трещины.

Если пошло повышение чувствительности, значит, где-то уже есть входные ворота для того, чтобы эта чувствительность ощущалась. Если зуб абсолютно целый, эмаль без трещин, без сколов, без кариозных процессов, то зубы на обычную температуру, которая может быть в полости рта, то есть чай и суп, не реагируют, — пояснил врач.

Важно вовремя посетить стоматолога: на начальных этапах решить проблему можно при помощи пломбы. Если же запустить процесс, это может привести к необходимости установить коронку или удалять нерв. Акопян уточнил, что со временем дефект в зубе будет только увеличиваться. По его словам, реакция при наличии проблем происходит как на горячее, так и холодное.

Чаще всего если нарушена целостность зуба и пошло повышение чувствительности, то зуб реагирует на все термораздражители, то есть как холодное, так и горячее может вызывать повышение чувствительности и болезненность, — уточнил врач.

Стоматолог Ният Кадиева ранее рассказала, что менять пломбу следует, когда возникает ее усадка или стираемость. Специалист подчеркнула, что эти процессы влияют на высоту прикуса и приводят к деформациям в зубах и челюсти, а также нарушают работу жевательных мышц.