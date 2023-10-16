Стоматолог рассказал, можно ли спасти выбитый молочный зуб Стоматолог Дахкильгов: выбитый молочный зуб можно вернуть на место

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Потеря ребенком молочного зуба в результате несчастного случая не является необратимой травмой, заявил в беседе с aif.ru хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов. По его словам, стоматолог сможет вернуть зуб на место, это необходимо для сохранения правильного прикуса.

Как пишет издание, в этом случае необходимо, чтобы ребенок нашел выбитый зуб и поскорее принес его домой, где родителям нужно поместить зуб в холодную воду или молоко (при этом его нельзя мыть) и отвезти его вместе с ребенком в клинику. Если успеть обратиться к стоматологу в течение пары часов, то специалист с большой вероятностью сможет вернуть зуб на место и зафиксировать его. Чем младше пациент и чем быстрее совершен визит к врачу, тем выше шансы, что зуб приживется в своей лунке.

Эксперт отметил, что если зуб все же потерян навсегда, то врач может рассмотреть возможность протезирования. Это важно, чтобы сохранить в целости зачаток постоянного зуба, который находится под молочным. Кроме того, протез предотвратит дефекты прикуса и речи, а также возможные проблемы с пищеварением. При этом проводить имплантацию нельзя до взрослого возраста, поэтому детские протезы обычно являются съемными, резюмировал стоматолог.

Ранее врач Сабит Алиев рассказал, что оптимальный возраст ребенка для первого визита к стоматологу — 2 года. По словам специалиста, к этому времени у ребенка вырастает уже достаточное количество молочных зубов.