Стоматолог рассказал, как долго может сохраняться боль после удаления зуба Стоматолог Нимаев: боль после удаления зуба не должна длиться больше пяти дней

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Боль после удаления зуба считается нормальным явлением, если сохраняется не дольше пяти дней, предупредил врач — стоматолог-хирург Тимур Нимаев. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнул, что, если неприятные ощущения длятся дольше, а их интенсивность не сокращается, это может свидетельствовать о воспалении лунки.

Нужно понимать, что удаление зуба — это операция. Болеть может. Даже банальная царапина болит — это стандартные процессы заживления. Но если вдруг к пятому дню боли не проходят и динамики к их уменьшению нет, то это звоночек. Возможно, начинается так называемый альвеолит — воспаление лунки, — пояснил врач.

В образовавшейся лунке хирурги специально создают сгусток крови, за счет чего в дальнейшем формируются костные ткани. Если на пятый день после операции сохраняется боль, существует вероятность, что сгусток полностью вымылся. Рекомендуется вновь обратиться к стоматологу. Нимаев уточнил, что соблюдение назначенных врачом рекомендаций позволит избежать подобных ситуаций.

Не залезать языком, ничего там не высасывать, не полоскать усиленно, активно булькая, не целиться в эту лунку ирригатором. И чистить зубы — это обязательно, так как налет с соседних зубов тоже может стать источником инфекции, — заключил врач.

Врач-пародонтолог Мария Доржиева ранее рассказала, что при изменении цвета десны следует срочно посетить стоматолога. Специалист подчеркнула, что данный признак обычно сигнализирует о бактериальной инфекции и остром воспалении. По ее словам, в норме цвет десны должен быть бледно-розовым.