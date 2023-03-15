Стоматолог раскрыла связь стресса со здоровьем зубов Стоматолог Габуева: стресс может стать причиной выпадения зубов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стресс способен повысить уровень кислотности слюны, что может ускорить развитие кариеса, стоматита и других заболеваний полости рта, рассказала «Газете.Ru» стоматолог Ася Габуева. По ее словам, это происходит из-за гормона кортизола, который организм человека вырабатывает в состоянии тревоги. Помимо того, стресс может вызвать парадонтит, ухудшить состояние десен и стать причиной выпадения зубов, предупредила врач.

Когда человек нервничает, организм выделяет кортизол — так называемый гормон стресса. Он влияет на состав слюны, повышая уровень кислотности, что приводит к ускоренному развитию кариеса, стоматита и других заболеваний полости рта. Кроме того, стресс может ухудшить состояние десен, вызвать пародонтит, гингивит и болезнь пародонта, которая может привести к потере зубов, — объяснила Габуева.

Стоматолог добавила, что стресс также может создать мышечное напряжение во рту и спровоцировать развитие непроизвольного стискивания зубов или брускизма. Эксперт уточнила, что из-за этого могут возникнуть проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, которые тяжело поддаются лечению.

Стоматолог Григорий Кулясов ранее рассказал, что неправильный прикус может привести к постоянным мигреням, хронической головной боли и головокружениям. Он объяснил, что это связано со смещением первого шейного позвонка, которое могут спровоцировать даже малейшие изменения положения зубов и их размеров. Помимо того, неправильное смыкание зубов может привести к шейному сколиозу, хроническому напряжению мышц и боли в спине.