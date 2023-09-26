Россиян предупредили об опасности отбеливания зубов содой Стоматолог Шемякина: отбеливание зубов содой навредит эмали

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Использовать соду для отбеливания зубов опасно, так как это вещество раздражает слизистую оболочку полости рта и может навредить эмали, предупредила врач-стоматолог Людмила Шемякина. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что при частом использовании соды со временем эффект окажется обратным — зубы начнут темнеть.

Если часто чистить зубы порошком соды, через некоторое время эмаль становится шероховатой и пористой, из-за чего в микротрещины и поры забивается налет. В результате со временем они могут стать темнее, а не светлее, — пояснила стоматолог.

По словам врача, из-за соды эмаль истончается, становится чувствительной к температурному воздействию, сахару и кислотам в пище. Вещество может повлиять на кислотность полости рта, сделав ее более щелочной. Это может вызвать дисбактериоз полости рта. Шемякина посоветовала обратиться к специалистам при желании отбелить зубы — стоматологи подберут безопасный метод, эффект от которого окажется более длительным и заметным.

Стоматолог Алина Болатаева ранее предупредила, что ежедневное курение вейпов может стать причиной серьезных стоматологических проблем, вплоть до выпадения зубов. По ее словам, пародонт восприимчив к агрессивному воздействию химических соединений.