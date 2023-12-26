Стоматолог раскрыла, какие сладости из новогодних подарков вредны для зубов Стоматолог Шемякина: ириски из новогодних подарков вредны для зубов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее вредными для зубов в новогодних подарках являются сладости, которые прилипают к зубам, предупредила врач-стоматолог Людмила Шемякина. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила, что к ним относятся ириски, леденцы и карамель. Такие сладости повышают риски развития кариеса.

Если говорить о вреде для зубов, то в первую очередь это это те сладости, которые липнут к зубам и долго находятся во рту — карамельки, ириски, леденцы и так далее. Они сильнее других сладостей способствуют развитию кариеса, — пояснила врач.

Вред может нанести и молочный шоколад с большим количеством сахара и различных добавок. Самыми безопасными считаются горький шоколад, натуральный мармелад и пастила. Шемякина предупредила, что любые сладости опасны для зубов, если употреблять их в чрезмерном количестве. Она порекомендовала чистить зубы или ополаскивать рот водой после употребления сладкого, чтобы минимизировать негативные последствия.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что при выборе сладкого новогоднего подарка необходимо проверить маркировку товара. Она должна быть на русском языке, содержать информацию о массе и составе, а также иметь знак обращения продукции на рынке Таможенного союза.