Стоматолог раскрыл, как положение во время сна влияет на зубы Стоматолог Дахкильгов: неправильная поза во время сна может испортить прикус

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Неправильное положение во время сна может повлиять на состояние зубов и испортить прикус, предупредил врач-стоматолог Магомед Дахкильгов. В беседе с aif.ru специалист отметил, что в первую очередь это касается детей. Анатомически правильной считается поза, когда человек лежит на спине.

Если поза для сна нефизиологична, то со временем это может привести к проблемам. Например, к кривизне зубов, нарушению окклюзии, то есть их смыкания друг с другом, развитию дефектов прикуса и к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом, — пояснил врач.

К нефизиологичным позам относятся сон на боку или с открытым ртом. Также не стоит подкладывать под голову руку. Стоматолог уточнил, что в детском возрасте сон с запрокинутой головой может вызвать неправильное формирование нижней челюсти, из-за чего она останется маленькой. Для взрослых неправильное положение чревато проблемами височно-нижнечелюстного сустава. Это негативно отразится на суставах и нервах.

Дахкильгов ранее рассказал, что в некоторых случаях избавиться от запаха изо рта поможет лечение зубов. Стоматолог пояснил, что при воспалительных заболеваниях мягких тканей и кариесе может возникнуть неприятный запах, который удаляется при помощи установки пломб и терапии.