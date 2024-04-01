Стоматолог раскрыл, как исправить лицевую асимметрию во взрослом возрасте Стоматолог Суджаев: комплексное лечение поможет исправить лицевую асимметрию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы исправить лицевую асимметрию во взрослом возрасте, необходим комплексный подход, предупредил врач-стоматолог Сергей Суджаев. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнил, что лечение может включать курс у остеопата, ортодонтическую коррекцию для нормализации положения зубов или хирургическую коррекцию, если проблема ярко выражена.

Лечение может включать курс у остеопата, функциональное лечение с целью определения терапевтического положения нижней челюсти, а также ортодонтическую коррекцию для нормализации положения зубов и правильной работы всей челюсти, включая губы. Лечение может проводиться с помощью брекетов или элайнеров, — пояснил врач.

Важно установить причины дефекта, чтобы выстроить лечение. Суджаев отметил, что отклонения от нормальных пропорций более чем на 6% могут быть отчетливо заметны и болезненны. Лицевая асимметрия часто создает у пациентов психологический дискомфорт. Среди основных признаков асимметрии выделяют выраженную носогубную складку, опущение углов рта, оголенные десна при улыбке, проблемы при смыкании губ и различия между правой и левой половиной рта.

Врач-пародонтолог Мария Доржиева ранее рассказала, что при изменении цвета десны следует срочно посетить стоматолога. Специалист подчеркнула, что данный признак обычно сигнализирует о бактериальной инфекции и остром воспалении. По ее словам, в норме цвет десны должен быть бледно-розовым.