Стоматолог призвал отказаться от частого использования ирригаторов Стоматолог Хабадзе: частое использование ирригаторов снизит плотность десны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирригаторы не следует использовать часто, это чревато снижением плотности и упругости десны, хроническими травмами мягких тканей, предупредил врач-стоматолог Зураб Хабадзе. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнил, что обычно устройство назначают пациентам, у которых установлены брекеты, мостовидные или ортопедические конструкции. В остальных случаях ирригатор стоит использовать не чаще двух раз в неделю.

Обычно ирригатор назначается пациентам, у которых установлены большие конструкции, ортопедические, мостовидные конструкции, брекеты. В иных случаях можно обойтись без него или использовать раза два в неделю как приятный гидромассаж десневого края, — пояснил Хабадзе.

Некоторые используют ирригаторы в домашних условиях для удаления зубного налета, остатков пищи из межзубных промежутков и массажа десен на постоянной основе. Стоматолог подчеркнул, что это приводит к снижению активности фибробластов, специальных клеток, которые синтезируют в тканях важный для десны коллаген.

Стоматолог-терапевт Элина Хило ранее рассказала, что применение различных народных средств отбеливания зубов не только не принесет желаемого результата, но и может серьезно повредить эмаль. Она подчеркнула, что восстановить чувствительность зубов после подобных процедур бывает очень сложно.