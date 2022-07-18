Стоматолог призвал не открывать бутылки зубами вслед за министром Израиля Стоматолог Копылов: привычка министра обороны Израиля открывать бутылки зубами грозит сколами

Фото: shutterstock

Привычка министра обороны Израиля Бени Ганца открывать бутылки зубами грозит сколами, предупредил стоматолог Максим Копылов в разговоре с Lenta.ru. Так он прокомментировал попытку министра открыть пластиковую бутылку на встрече с президентом США Джо Байденом. Для кого-то подобное действие пройдет безопасно, но повторять такой метод врач не советует.

У одних пациентов резервные силы зубочелюстной системы велики — крепкая зубная эмаль, здоровые ткани пародонта (десны), человек часто употребляет твердую пищу, — и такая манипуляция не приведет к серьезным последствиям. Для других подобное давление на зуб, особенно если на этом зубе старая пломба, может привести к сколу, — сказал Копылов.

Вскрывать зубами железные крышки на стеклянных бутылках еще опаснее: так можно даже сломать зуб. Если он сломается продольно, в корне, зуб придется заменять имплантом, добавил врач.

Стоматолог Ирина Никитина ранее объяснила, как сохранить зубы здоровыми. Для этого к обычной чистке нужно добавить чистку монопучковой щёткой и нитью. Кроме того, важно ежедневно чистить язык — скопившийся налёт можно удалить щёткой или специальным скребком.