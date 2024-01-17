Стоматолог предупредила об опасности стресса для зубов Врач Мартынова: стресс может привести к воспалению зубов

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Стресс может привести к заболеванию зубов, например к обострению воспалительных процессов в тканях пародонта, предупредила врач-стоматолог Елена Мартынова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что из-за нервного перенапряжения нарушаются показатели гормонов щитовидной и поджелудочной желез, возникают проблемы с минеральным обменом.

Для зубов это чревато снижением прочности эмали, нарушением микроциркуляции в сосудах десен и костной ткани. Постоянно повышенный уровень кортизола приводит к обострению воспалительных процессов в тканях пародонта, — пояснила врач.

Кроме того, из-за стресса многие начинают злоупотреблять сладостями, мучными изделиями, газированными или спиртными напитками, что приводит к повышению уровня кислоты и росту бактерий в ротовой полости. Мартынова отметила, что на фоне стрессовых ситуаций снижается выработка слюны и размножение полезных бактерий. Это чревато инфекциями и кандидозом полости рта.

Как результат — воспаление и кровоточивость десен, множественный кариес, стоматиты, сухость полости рта, боль, жжение при разговоре и приеме пищи, нарушение вкусовой чувствительности. А седативные препараты и антидепрессанты, которые принимают при терапии, также снижают выработку слюны, — заключила специалист.

Врач-стоматолог Эрика Сотникова ранее предупредила, что некачественная гигиена полости рта является одной из основных ошибок, которые могут привести к потере зубов. Специалист подчеркнула, что навредить состоянию зубов также может несбалансированное питание с дефицитом витаминов и курение.