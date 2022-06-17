Стоматолог предупредил об опасности использования жестких зубных щеток Стоматолог Минко предупредил об опасности использования жестких зубных щеток

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Использование жесткой зубной щетки и слишком абразивной пасты может спровоцировать нарушение целостности эмали и привести к повышенной чувствительности зубов, заявил стоматолог Вячеслав Минко. По его словам, многие пациенты жалуются именно на эти проблемы, пишет «Газета.Ru».

Некоторые считают, что чем жестче щетка, тем лучше зубам. На самом деле, жесткие щетки использовать нельзя, они слишком агрессивно царапают эмаль, в результате чего зубы могут стать гиперчувствительными, — пояснил Минко.

Он порекомендовал россиянам с повышенной чувствительностью зубов использовать пасту с низким индексом абразивности. Стоматолог подчеркнул, что они оказывают минимальное повреждающее воздействие на эмаль и дентин.

Поэтому всегда ищите индекс на коробке или тюбике, это одна из важных характеристик пасты. Индекс RDA должен быть 75 или меньше, — резюмировал Минко.

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