Стоматолог предостерег от самостоятельного отбеливания зубов Стоматолог Лосев: самостоятельное отбеливание зубов может повредить эмаль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самостоятельное отбеливание зубов может привести к проблемам с эмалью, рассказал в комментарии для «Слова и Дела» стоматолог Владимир Лосев. Специалист объяснил, что часто для отбеливания зубов в домашних условиях люди выбирают средства, купленные в интернет-магазинах, многие из которых доставляются из Китая. Большая часть таких препаратов, по его словам, не прошла сертификацию, поэтому их вред или польза для эмали ничем не подтверждается и не опровергается.

То есть здесь человек, который приобрел то или иное средство, берет всю ответственность за последующее состояние своих зубов на себя. Поэтому единственное, что можно посоветовать, — это неукоснительно соблюдать рекомендации от производителя, указанные на упаковке средства. Не злоупотребляйте данными средствами. Помните, что они могут содержать в своем составе абразивные частицы или кислоты, которые оказывают влияние на эмаль и могут привести к повышению чувствительности зубов, — сказал Лосев.

Он добавил, что безопаснее всего отбеливать зубы под контролем специалистов. При этом такая процедура даже может проходить и в домашних условиях с использованием специальных кап. Но, как правило, такой тип отбеливания назначается стоматологом.

Стоматолог Диана Чертанова ранее рассказала, что отбеливание зубов в домашних условиях с использованием народных средств в виде лимона, лимонной кислоты, земляники, яблок, перекиси водорода, а также различных паст может быть опасно для здоровья. По ее словам, подобные манипуляции делают эмаль пористой и восприимчивой к пищевым красителям.