Стоматолог перечислила противопоказания к отбеливанию зубов Стоматолог Ярмак: отбеливание зубов противопоказано при беременности и множественном кариесе

Множественный кариес является противопоказанием к отбеливанию зубов, рассказала «Газете.Ru» стоматолог-гигиенист Виктория Ярмак. По ее словам, проводить процедуру также нельзя беременным, так как эмаль может неожиданно отреагировать на нее из-за изменчивости гормонального фона. Врач пояснила, что в таком случае эффекта от отбеливания можно не добиться. Помимо того, отбеливание нежелательно делать в острой фазе заболеваний, так как в ослабленном организме может нарушиться регенерация, что приведет к повреждению слизистой оболочки рта, объяснила специалист.

Среди противопоказаний — множественный кариес, из-за которого будет очень сильный болевой эффект, поскольку структура эмали повреждена. Не рекомендуется отбеливать зубы при беременности, ведь гормональный фон непредсказуем и эмаль может среагировать неожиданно — например, не будет эффекта осветления или возникнет чувствительность из-за нехватки кальция, — уточнила Ярмак.

Стоматолог добавила, что к относительным противопоказаниям к отбеливанию относятся множественные пломбы и ортопедические конструкции, такие как коронки или мостовидные протезы. Процедура в таком случае может привести к дисколориту зубов. Также врач предупредила, что отбеливание по российским законам запрещено оказывать несовершеннолетним пациентам.

Стоматолог Диана Чертанова ранее рассказала, что отбеливание зубов в домашних условиях с использованием народных средств в виде лимона, лимонной кислоты, земляники, яблок, перекиси водорода, а также различных паст может быть опасно для здоровья. По ее словам, подобные манипуляции делают эмаль пористой и восприимчивой к пищевым красителям.